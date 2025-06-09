RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия хочет зерновую биржу в БРИКС, но Китай и Индия "не в восторге" , - разведка

Иллюстративное фото: РФ хочет создать зерновую биржу в рамках БРИКС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия хочет создать в рамках БРИКС альтернативную аграрную платформу, чтобы обойти санкции Запада. Но такую идею, в частности, не поддерживают Китай и Индия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины в Facebook.

Как отметили в СВР, формальные консультации о зерновой бирже в рамках БРИКС Россия хочет начать во время петербургского экономического форума, который пройдет 18-21 июня. 

"Кремль продвигает проект как инструмент усиления позиций на глобальном аграрном рынке и обход западных санкций", - объяснили в разведке. 

Таким образом РФ хочет усилить влияние на страны Глобального Юга. Новая биржа должна стать шагом к более широкой товарной платформе для нефти, металлов и газа. 

Власти РФ предлагают, чтобы в рамках новой площадки формировалась "независимая" цену на зерно в рамках БРИКС, а также минимизировать влияние западных трейдеров и доллара. Также Россия предлагает перейти на расчеты в национальных валютах. 

"Однако инициатива вряд ли получит реальную поддержку. Китай, Иран, Беларусь и Индия пока воздерживаются от активного участия из-за рисков вторичных санкций и угрозы потерять доступ к рынкам. Без их экономического привлечения проект останется декларативным", - подчеркнули в разведке. 

Пошлины на российское зерно

Напомним, в конце мая Европарламент поддержал введение заградительных пошлин на удобрения и определенную сельскохозяйственную продукцию из России.

Тарифы на некоторые азотные удобрения вырастут настолько, что это приведет к остановке торговли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайИндияБРИКС