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Росія хоче зернову біржу в БРІКС, але Китай та Індія "не в захваті" , - розвідка

Ілюстративне фото: РФ хоче створити зернову біржу у рамках БРІКС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія хоче створити в рамках БРІКС альтернативну аграрну платформу, щоб обійти санкції Заходу. Але таку ідею, зокрема, не підтримують Китай та Індія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України у Facebook.

Як зазначили в СЗР, формальні консультації про зернову біржу в рамках БРІКС Росія хоче почати під час петербурзького економічного форуму, який відбудеться 18-21 червня.

"Кремль просуває проєкт як інструмент посилення позицій на глобальному аграрному ринку та обхід західних санкцій", - пояснили в розвідці.

Таким чином РФ хоче посилити вплив на країни Глобального Півдня. Нова біржа має стати кроком до ширшої товарної платформи для нафти, металів і газу.

Влада РФ пропонує, щоб у рамках нового майданчика формувалася "незалежна" ціна на зерно в рамках БРІКС, а також мінімізувати вплив західних трейдерів і долара. Також Росія пропонує перейти на розрахунки в національних валютах.

"Однак ініціатива навряд чи отримає реальну підтримку. Китай, Іран, Білорусь та Індія поки що утримуються від активної участі через ризики вторинних санкцій і загрозу втратити доступ до ринків. Без їхнього економічного залучення проєкт залишиться декларативним", - підкреслили в розвідці.

Мита на російське зерно

Нагадаємо, наприкінці травня Європарламент підтримав введення загороджувальних мит на добрива і певну сільськогосподарську продукцію з Росії.

Тарифи на деякі азотні добрива зростуть настільки, що це призведе до зупинки торгівлі.

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