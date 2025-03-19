ua en ru
Ср, 19 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня, - Зеленский

Среда 19 марта 2025 00:25
UA EN RU
Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Россия продолжает атаковать Украину и это означает, что на РФ надо и дальше давить ради мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.

Он отметил, что прямо сейчас во многих областях Украины "буквально слышно, что на самом деле нужно России". В частности, над Украиной находится около 40 "Шахедов", работает ПВО.

"К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что именно такие ночные атаки России разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что сегодняшняя ночь не стала исключением, свидетельствует, что на Россию надо и дальше давить ради достижения мира.

"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", - написал президент.

Глава государства отметил, что в этот перечень давления входят:

  • санкции против России;
  • помощь Украине;
  • укрепление союзников "в свободном мире и работа для гарантий безопасности".

"И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, во вторник 18 марта, между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Ключевой темой была война в Украине.

По итогу переговоров Путин согласился на перемирие в Украине. Однако речь шла о 30-дневном прекращении огня и атак по энергетической инфраструктуре. Более того, в Кремле заявляли, что Путин якобы дал такую команду военным. Однако на деле российские атаки не прекратились и продолжаются до сих пор.

Подробнее о том, о чем договорились США и Россия, каковы версии Белого дома и Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
NEWS
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия