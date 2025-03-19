Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Россия продолжает атаковать Украину и это означает, что на РФ надо и дальше давить ради мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы государства.
Он отметил, что прямо сейчас во многих областях Украины "буквально слышно, что на самом деле нужно России". В частности, над Украиной находится около 40 "Шахедов", работает ПВО.
"К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что именно такие ночные атаки России разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что сегодняшняя ночь не стала исключением, свидетельствует, что на Россию надо и дальше давить ради достижения мира.
"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", - написал президент.
Глава государства отметил, что в этот перечень давления входят:
- санкции против России;
- помощь Украине;
- укрепление союзников "в свободном мире и работа для гарантий безопасности".
"И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - резюмировал Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, во вторник 18 марта, между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Ключевой темой была война в Украине.
По итогу переговоров Путин согласился на перемирие в Украине. Однако речь шла о 30-дневном прекращении огня и атак по энергетической инфраструктуре. Более того, в Кремле заявляли, что Путин якобы дал такую команду военным. Однако на деле российские атаки не прекратились и продолжаются до сих пор.
Подробнее о том, о чем договорились США и Россия, каковы версии Белого дома и Кремля - читайте в материале РБК-Украина.
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