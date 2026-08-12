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РФ заявила об "успешном захвате" села, которого нет с 1997 года

13:24 12.08.2026 Ср
2 мин
Страна-агрессор пытается создать иллюзию успешного наступления
aimg Валерий Ульяненко
РФ заявила об "успешном захвате" села, которого нет с 1997 года Фото: российские оккупанты (Getty Images)
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Российская пропаганда распространяет информацию о якобы захвате села Щербаковка в Харьковской области, однако этого населенного пункта не существует уже почти три десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Пропагандистские ресурсы страны-агрессора активно распространяют заявление Министерства обороны РФ о якобы "успешном захвате" села Щербаковка на Харьковщине.

В ЦПД отмечают, что это типичный пример российской дезинформации. Посредством таких выдумок вражеская пропаганда пытается сформировать иллюзию постоянного успешного наступления оккупационных войск на всех участках фронта.

На самом же деле село Щербаковка было официально ликвидировано еще в 1997 году, поскольку на тот момент в нем не осталось ни одного жителя. По состоянию на сегодня такого населенного пункта в Украине физически и юридически не существует.

В ЦПД отметили, что Генштаб и Минобороны РФ уже неоднократно официально отчитывались о "взятии" украинских населенных пунктов, что полностью противоречило действительности.

В частности, глава российского генштаба Валерий Герасимов неоднократно утверждал о якобы полном захвате Купянска и Купянска-Узлового, хотя на самом деле оккупанты не контролируют данные населенные пункты.

Напомним, российские пропагандисты распространяют дезинформацию ко второй годовщине Курской операции Сил обороны Украины. В частности, россияне распространяют безосновательные обвинения в преступлениях против гражданского населения.

РБК-Украина также сообщало, что пропаганда России распространяет фейк о якобы продаже Украиной оружия и беспилотников итальянской мафии.

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