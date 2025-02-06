Россия хочет усилить информационную изоляцию на оккупированных территориях, - ГУР

Пропаганда в оккупации

Напомним, российские оккупанты хотят "окружить" украинцев на временно оккупированных территориях своей пропагандой. При этом они всячески пытаются ограничить доступ населения к правдивой информации.

В частности, во время оккупации Херсона россияне намеренно глушили связь в городе, чтобы не дать возможности местному населению читать новости.

Более детально о том, как россияне искажают реальность на временно оккупированных территориях, - в материале РБК-Украина.

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