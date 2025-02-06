RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Россия хочет усилить информационную изоляцию на оккупированных территориях, - ГУР

Иллюстративное фото: россияне хотят ограничить доступ к правдивой информации в оккупации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается усилить контроль над информационным пространством на временно оккупированных территориях Украины. Для этого Москва выделила дополнительное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"С целью усиления контроля над информационным пространством внутри России и на временно оккупированных территориях Украины государство-агрессор выделило дополнительное финансирование "Роскомнадзора", - подчеркнули в разведке. 

По информации ГУР, "Роскомнадзор" должен создать новый "центр обработки данных" и модернизировать серверные мощности. 

Такой шаг, согласно планам РФ, должен увеличить эффективность отслеживания "нежелательного" контента, чтобы полностью отрезать население от правдивой информации. 

В ГУР отмечают, что россияне также пытаются контролировать информационное пространство в оккупации при помощи более 2 500 сайтов для оккупационных администраций и других так называемых "органов власти". Такие ресурсы создают на основе российской платформы "госвеб", которая используется для разработки сайтов органов власти РФ. 

Пропаганда в оккупации

Напомним, российские оккупанты хотят "окружить" украинцев на временно оккупированных территориях своей пропагандой. При этом они всячески пытаются ограничить доступ населения к правдивой информации.

В частности, во время оккупации Херсона россияне намеренно глушили связь в городе, чтобы не дать возможности местному населению читать новости.

Более детально о том, как россияне искажают реальность на временно оккупированных территориях, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиГУРВойна в УкраинеПропагандист