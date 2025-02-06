Росія хоче посилити інформаційну ізоляцію на окупованих територіях, - ГУР

Росія намагається посилити контроль над інформаційним простором на тимчасово окупованих територіях України. Для цього Москва виділила додаткове фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
"З метою посилення контролю над інформаційним простором усередині Росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування "Роскомнадзору", - наголосили в розвідці.
За інформацією ГУР, "Роскомнадзор" має створити новий "центр обробки даних" і модернізувати серверні потужності.
Такий крок, згідно з планами РФ, має збільшити ефективність відстеження "небажаного" контенту, щоб повністю відрізати населення від правдивої інформації.
У ГУР зазначають, що росіяни також намагаються контролювати інформаційний простір в окупації за допомогою понад 2 500 сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих "органів влади". Такі ресурси створюють на основі російської платформи "госвеб", яка використовується для розробки сайтів органів влади РФ.
Нагадаємо, російські окупанти хочуть "оточити" українців на тимчасово окупованих територіях своєю пропагандою. При цьому вони всіляко намагаються обмежити доступ населення до правдивої інформації.
Зокрема, під час окупації Херсона росіяни навмисно глушили зв'язок у місті, щоб не дати можливості місцевому населенню читати новини.
Більш детально про те, як росіяни спотворюють реальність на тимчасово окупованих територіях, - у матеріалі РБК-Україна.
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