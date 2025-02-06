Росія хоче посилити інформаційну ізоляцію на окупованих територіях, - ГУР

"З метою посилення контролю над інформаційним простором усередині Росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування "Роскомнадзору", - наголосили в розвідці.

За інформацією ГУР, "Роскомнадзор" має створити новий "центр обробки даних" і модернізувати серверні потужності.

Такий крок, згідно з планами РФ, має збільшити ефективність відстеження "небажаного" контенту, щоб повністю відрізати населення від правдивої інформації.

У ГУР зазначають, що росіяни також намагаються контролювати інформаційний простір в окупації за допомогою понад 2 500 сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих "органів влади". Такі ресурси створюють на основі російської платформи "госвеб", яка використовується для розробки сайтів органів влади РФ.