Россия хочет усилить информационную изоляцию на оккупированных территориях, - ГУР
Россия пытается усилить контроль над информационным пространством на временно оккупированных территориях Украины. Для этого Москва выделила дополнительное финансирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
"С целью усиления контроля над информационным пространством внутри России и на временно оккупированных территориях Украины государство-агрессор выделило дополнительное финансирование "Роскомнадзора", - подчеркнули в разведке.
По информации ГУР, "Роскомнадзор" должен создать новый "центр обработки данных" и модернизировать серверные мощности.
Такой шаг, согласно планам РФ, должен увеличить эффективность отслеживания "нежелательного" контента, чтобы полностью отрезать население от правдивой информации.
В ГУР отмечают, что россияне также пытаются контролировать информационное пространство в оккупации при помощи более 2 500 сайтов для оккупационных администраций и других так называемых "органов власти". Такие ресурсы создают на основе российской платформы "госвеб", которая используется для разработки сайтов органов власти РФ.
Пропаганда в оккупации
Напомним, российские оккупанты хотят "окружить" украинцев на временно оккупированных территориях своей пропагандой. При этом они всячески пытаются ограничить доступ населения к правдивой информации.
В частности, во время оккупации Херсона россияне намеренно глушили связь в городе, чтобы не дать возможности местному населению читать новости.
Более детально о том, как россияне искажают реальность на временно оккупированных территориях, - в материале РБК-Украина.
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