Россия хочет усилить информационную изоляцию на оккупированных территориях, - ГУР

Россия пытается усилить контроль над информационным пространством на временно оккупированных территориях Украины. Для этого Москва выделила дополнительное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

В ГУР отмечают, что россияне также пытаются контролировать информационное пространство в оккупации при помощи более 2 500 сайтов для оккупационных администраций и других так называемых "органов власти". Такие ресурсы создают на основе российской платформы "госвеб", которая используется для разработки сайтов органов власти РФ.

Такой шаг, согласно планам РФ, должен увеличить эффективность отслеживания "нежелательного" контента, чтобы полностью отрезать население от правдивой информации.

По информации ГУР, "Роскомнадзор" должен создать новый "центр обработки данных" и модернизировать серверные мощности.

"С целью усиления контроля над информационным пространством внутри России и на временно оккупированных территориях Украины государство-агрессор выделило дополнительное финансирование "Роскомнадзора", - подчеркнули в разведке.

Пропаганда в оккупации

Напомним, российские оккупанты хотят "окружить" украинцев на временно оккупированных территориях своей пропагандой. При этом они всячески пытаются ограничить доступ населения к правдивой информации.

В частности, во время оккупации Херсона россияне намеренно глушили связь в городе, чтобы не дать возможности местному населению читать новости.

Более детально о том, как россияне искажают реальность на временно оккупированных территориях, - в материале РБК-Украина.

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