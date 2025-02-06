Росія хоче посилити інформаційну ізоляцію на окупованих територіях, - ГУР

Ілюстративне фото: росіяни хочуть обмежити доступ до правдивої інформації в окупації (Getty Images)

Росія намагається посилити контроль над інформаційним простором на тимчасово окупованих територіях України. Для цього Москва виділила додаткове фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"З метою посилення контролю над інформаційним простором усередині Росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування "Роскомнадзору", - наголосили в розвідці. За інформацією ГУР, "Роскомнадзор" має створити новий "центр обробки даних" і модернізувати серверні потужності. Такий крок, згідно з планами РФ, має збільшити ефективність відстеження "небажаного" контенту, щоб повністю відрізати населення від правдивої інформації. У ГУР зазначають, що росіяни також намагаються контролювати інформаційний простір в окупації за допомогою понад 2 500 сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих "органів влади". Такі ресурси створюють на основі російської платформи "госвеб", яка використовується для розробки сайтів органів влади РФ.