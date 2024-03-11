Россия хочет повысить налоги, чтобы найти больше денег на финансирование войны, - СМИ

Отмечается, что правительство обсуждает повышение налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год (11 тысяч долларов), и с 15 до 20% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год (55 тысяч долларов).

Одновременно правительство рассматривает увеличение налога на прибыль с текущих 20 до 25%.

Источники издания называют такой расклад "самым вероятным", добавив, что есть варианты "и лучше, и хуже". Также уточняется, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин до назначения премьером 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу, поэтому с большой вероятностью даст "свои корректировки".

На сколько увеличатся возможные доходы РФ

Эксперт издания заявил, что повышение НДФЛ даст государству около 450 млрд рублей в год 9 (почти 5 млрд долларов), а налога на прибыль - около 2 трлн рублей в год (22 млрд долларов).

"Обсуждаемое повышение налогов может означать, что Кремль готовится к затяжной войне, за которую предлагается платить всем россиянам. Военный бюджет 2024 года предусматривает, что расходы на национальную оборону и безопасность составят 40% расходов федерального бюджета, или 14 трлн рублей (154 млрд долларов)", - говорится в материале.

Минфин РФ уже отчитался о дефиците бюджета в первые два месяца 2024 года и оценил его в 1,474 трлн рублей (16 млрд долларов) при запланированном показателе во всем году 1,595 трлн (17,5 млрд долларов).

Рекордный военный бюджет

Напомним, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов или почти треть своих общих расходов.

В 2024 году российские власти намерены направить почти треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса.

В феврале Минобороны Британии сообщало, что планируемый целевой показатель доходов России на 2024 год вряд ли будет достигнут, как предусмотрено бюджетным планом. Вполне возможно, что правительству придется рассмотреть другие меры политики по финансированию запланированных расходов.