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Россия хочет подсчитать ядерные боеголовки Британии и Франции, - Путин

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Россия, Воскресенье 26 февраля 2023 09:48
Россия хочет подсчитать ядерные боеголовки Британии и Франции, - Путин Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия заявила о намерении вернуться к обсуждению вопроса ядерного потенциала Британии и Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского диктатора Владимира Путина в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", передает "РИА Новости".

Путину задали вопрос, будет ли Россия в перспективе "подсчитывать боеголовки" Британии и Франции.

"Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, скорее, всего политическая организация, а не военный блок. Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", - сказал диктатор.

Напомним, Совет федерации РФ принял закон о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин заявил, что Россия должна понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Британия, и как страна-агрессор будет учитывать их стратегические арсеналы.

Франция и Британия выразили обеспокоенность из-за выхода России из ДСНВ.

При этом в Пентагоне не заметили изменений в позиции стратегических ядерных сил России после заявлений Путина о приостановлении участия в ядерном соглашении.

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