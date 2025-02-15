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Зеленский заявил, что Россия забрала часть своих войск из Приднестровья

Суббота 15 февраля 2025 19:05
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Зеленский заявил, что Россия забрала часть своих войск из Приднестровья Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация забрала часть своего военного контингента из Приднестровья. Речь идет о выводе нескольких тысяч войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его разговор с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Контингента там на сегодня осталось, мы считаем, где-то 2500. Если честно, я считаю, что россиян там осталось 1000-1500. Несколько тысяч они вывели. Во время войны они же везде брали его (контингент - ред.)", - заявил глава государства.

В то же время на вопрос о том, как россияне вывели войска, Зеленский ответил, что это по его мнению произошло через Кишинев. Также он отметил, что тот контингент, который остался, охраняет склады с оружием.

"Я не знаю, честно. Не могу сказать. У нас есть точные данные, сколько было и сколько осталось. Там было 5500-6000 человек. Осталось гораздо меньше, которые сегодня в основном охраняют склады с оружием, а часть они забрали. Я думаю, что через Кишинев. Они же пользуются этим аэропортом, ну, пользовались", - рассказал Зеленский.

Напомним, вчера премьер-министр Молдовы Дорин Речан выразил надежду, что Россия может вывести своих войска из Приднестровья в результате переговорного процесса по Украине.

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Владимир Зеленский Мюнхенская конференция по безопасности
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