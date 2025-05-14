Россия играет в победные "мясные штурмы" ради давления на переговорах, - ISW

В отчете отмечается, что российские войска готовят достаточное количество личного состава для компенсации потерь и одновременно наращивают численность группировки в Украине, несмотря на то, что количество потерь на квадратный километр возросло.

Аналитики предполагают, что российский диктатор Владимир Путин готов согласиться на существенные потери в обмен на минимальные тактические достижения, чтобы создать представление о мощи российской армии и давить на Украину во время переговоров.

13 мая Путин заявил, что каждый месяц к армии РФ добровольно присоединяются от 50 до 60 тысяч человек. Эксперты не исключают, что он завышает эти данные для демонстрации наличия мощной военной силы на фоне переговоров с Украиной и странами Запада.

В то же время, отмечают аналитики, Путин не уточнил, когда именно был достигнут ежемесячный показатель в 50-60 тысяч новобранцев. Ранее как украинские, так и российские официальные лица отмечали, что Россия планирует выйти на такой уровень рекрутинга в 2025 году.

В январе секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году контракт на службу в армии РФ подписали около 450 тысяч человек, а еще 40 тысяч присоединились к добровольческим формированиям. Медведев отметил, что военное руководство России намерено "удержать этот рост".

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в начале марта заявил, что планы РФ на 2025 год "в основном" позволят компенсировать боевые потери при условии сохранения нынешних темпов наступательных действий.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что численность российской группировки выросла с примерно 603 тысяч на 1 января 2025 года до 623 тысяч за чуть более чем три месяца.

В ISW убеждены, что сопоставление заявлений Путина и Сырского свидетельствуют о том, что Россия может не только компенсировать потери, но и постепенно наращивать общую численность своих войск в Украине.

Потери ради уступок

По свидетельству экспертов, Россия продолжает мириться с потерями личного состава, которые можно сравнить с уровнем потерь, зафиксированных во время активизации наступательных действий осенью 2024 года, несмотря на замедление темпов продвижения в первые четыре месяца 2025 года.

Таким образом, отмечают в ISW, российское командование способно формировать достаточное количество личного состава для поддержания темпов замещения потерь и увеличения численности группировки в Украине путем быстрой переброски на передовую недостаточно подготовленных военных.

Аналитики отметили, что российские новобранцы проходят всего месяц подготовки перед отправкой в Украину. Такая ограниченная подготовка, вероятно, снижает их боеспособность и общие возможности российской армии для проведения сложных боевых операций.

"Сейчас российское военное командование предпочитает отправлять слабо подготовленных новобранцев в изнурительные пехотные штурмы, чтобы постепенно продвигаться вперед, несмотря на высокий уровень потерь на каждый полученный квадратный километр. Задача этой тактики - усилить давление на Украину и Запад, заставив их пойти на уступки на продолжающихся переговорах. Одновременно Россия пытается затянуть переговоры, чтобы получить дополнительные уступки со стороны США, реализуя дальнейшее продвижение на фронте", - убеждены в ISW.