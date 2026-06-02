Россия готовила удары по "оборонке" на Закарпатье, наводчика поймала СБУ

Контрразведка СБУ задержала на Закарпатье мужчину, которого подозревают в работе на российскую военную разведку. Он собирал информацию об оборонных предприятиях на западе Украины для подготовки будущих атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным СБУ, задержанный работал на местном заводе и был завербован российской спецслужбой.
Следователи выяснили, что он:
В спецслужбе считают, что эти сведения россияне планировали использовать для подготовки воздушных ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и возможных терактов против должностных лиц и разработчиков.
По материалам дела, мужчина получал нужную информацию во время общения со своими бывшими коллегами, которые работают на различных оборонных предприятиях.
Во время разговоров он якобы интересовался опытом работы и новыми разработками отрасли. Таким образом, по версии следствия, он пытался незаметно получить необходимые для российской разведки данные.
Также правоохранители установили, что собранную информацию агент передавал через своего отца, который проживает в Калининграде и, по данным следствия, сотрудничает с российской спецслужбой.
Мужчина планировал трудоустроиться на другое оборонное предприятие для продолжения сбора информации.
