Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия готовила теракты на западе Украины: среди исполнителей - школьница и двое юношей

Фото: Россия готовила теракты на западе Украины (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Завербованные Россией юноши готовили схроны со взрывчаткой для терактов на западе Украины. Их разоблачила контрразведка СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам для терактов на западе Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о подозреваемых

По данным СБУ, удалось нейтрализовать трех участников вражеской ячейки, которые обустраивали тайники с деталями к взрывчатке для дальнейших терактов в регионе. Среди них - 20-летний житель Харьковщины, а также 16-летняя школьница и 17-летний парень из Ровенской области.

Следствие установило, что все трое были завербованы через Telegram-каналы, где под видом "легкой подработки" российские кураторы вербовали новых исполнителей. После этого несовершеннолетних использовали "втемную" как курьеров для перемещения компонентов взрывных устройств.

Как действовали агенты

В частности, школьница получила локацию тайника и перенесла электродетонаторы, думая, что это "радиоантенны".

Харьковчанин по указанию куратора приехал на Запад Украины, забрал противопехотную мину, достал из нее пластид, разделил его и разложил в новые схроны.

После этого 17-летний житель Ровенской области переносил взрывчатое вещество в другие тайники, которые ему указывали представители спецслужб РФ.

СБУ задокументировала действия всех участников и обнаружила схроны еще на начальном этапе подготовки терактов.

Сейчас продолжается расследование в отношении всех фигурантов, которых Россия втянула в подрывную деятельность против Украины.

 

Фото: разоблачила агентурную сеть РФ (ssu.gov.ua)

 

Разоблачение несовершеннолетних агентов РФ

Напомним, ранее двое несовершеннолетних планировали устроить теракт во Львове, установив взрывчатку возле дома военного.

А в Днепре СБУ и полиция задержали российского агента, который совершил двойной теракт 23 ноября. Агента задержали "по горячим следам", он также оказался несовершеннолетним.

Также СБУ задержала агента Москвы, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для терактов. Им оказался 16-летний харьковчанин.

Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияТерактВойна в Украине