Мобилизация в РФ. В Минобороны рассказали, сколько россиян призвали в армию

В России призвали в армию меньше человек, чем заявляли в начале мобилизации. По данным Минобороны, мобилизовали более 270 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга.

По ее словам, даже несмотря на меньшее количество мобилизованных у России есть проблемы с обеспечением и обучением новобранцев.

"По состоянию на первую декаду ноября призвано более 270 тысяч человек из 300 тысяч запланированных. Сохраняются проблемы по отсутствию достаточного количества казармо-жилищного фонда, учебно-материальной базы, вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов для их надлежащей подготовки", - отметила Маляр.