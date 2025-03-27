Россия готовится к новому наступлению в Украине: эксперт оценил силы и угрозы

Россия может готовиться к новому наступлению на Украину. Известно о мобилизации в РФ, а также нельзя забывать о подкреплении из Северной Кореи.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
Эксперт отметил, что все границы с Россией и Белоруссией остаются потенциальной угрозой для Украины. Он указал, что не стоит ожидать вывода войск из Курской области, поскольку боевые действия там продолжаются.
По его словам, силы, которые Россия сейчас задействовала в Курской области, недостаточны для полного вытеснения украинских войск, и если концентрацию войск ослабят, это может привести к новому прорыву на территории РФ. Также он подчеркнул, что ситуация в приграничных районах Белгородщины обостряется, поэтому Россия вряд ли переведет войска с этих территорий.
"Но есть другой момент. Россияне проводят скрытную мобилизацию, россияне осуществляют подготовку людей. Это правда и потенциально мы должны учитывать такую угрозу, что Россия может получить дополнительные силы Северной Кореи. Крайняя информация на сейчас, что там еще дополнительных 3 тысячи северо-корейцев пришло в Россию. Это то, сколько увидели, а сколько просачивается неизвестно", - отметил Тимочко.
Эксперт также отметил, что нельзя забывать об общем количестве личного состава России, который составляет 2 200 000 человек. Он указал, что часть войск вынуждена оставаться на других линиях границы России с другими государствами или обслуживать другие подразделения. Однако, даже если эти подразделения имеют худшую подготовку, они все равно могут быть задействованы в операциях.
В то же время Тимочко вспомнил и о том, что буквально два месяца назад военный комиссар Московской области заявлял, что указ российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации не приостановлен.
"Он действует, они могут просто провести на скорую руку мобилизацию, как они уже делали. Какое-то количество 100-200 тысяч бросить на фронт, а остальных отправить на подготовку. Мы понимаем, что даже 200 тысяч личного состава достаточно, чтобы проводить военную операцию на каком-то направлении", - подытожил эксперт.
Заметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям.
По его данным, угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
Ранее сегодня РБК-Украина показало обновленные карты боевых действий на которых видно, продвинулась ли Россия на Курском направлении.
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