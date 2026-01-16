Россия готовится к новым массированным ударам по Украине, - Зеленский

Украинская разведка сообщила о подготовке России к нанесению новых массированных ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.
"Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами по поводу ракет для ПВО, систем, которые так необходимы нам", - говорится в его заявлении.
По словам лидера страны, много делается сейчас на уровне Министерства обороны Украины, однако поставок недостаточно.
"Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, в одиночестве, кто нуждается в вашей поддержке", - призвал Зеленский.
Сейчас в Украине сложилась очень тяжелая ситуация в энергетике из-за постоянных российских террористических атак энергосистемы и очень сильных морозов.
В частности, в ночь на сегодня, 16 января, россияне атаковали объекты энергетики сразу в нескольких областях. В результате обесточивания наблюдаются в Запорожской и Харьковской областях.
По состоянию на 15 января самая сложная ситуация с электроснабжением и теплоснабжением оставалась в Киеве. После двух российских массированных ракетно-дронных атак - 9 и 13 января - энергосистема в столице и Киевской области получила серьезные повреждения.
Как рассказал в интервью РБК-Украина гендиректор Yasno Сергей Коваленко, до улучшения ситуации нужно продержаться еще несколько недель. Морозы пойдут на спад и станет значительно легче.
Отметим, 14 января Владимир Зеленский заявил, что в сфере энергетики было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию.
О первых решениях в рамках преодоления чрезвычайной ситуации в энергетике - читайте в материале РБК-Украина.