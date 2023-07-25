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Россия готовит операцию в Черном море под чужим флагом, - Госдеп США

Фото: спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия готовит операцию под чужим флагом в Черном море на фоне ряда ударов РФ по Одессе, дунайской инфраструктуре и отказу от "зерновой сделки".

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"У нас есть информация, свидетельствующая о том, что они (Россия – ред.), очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали действующим в международных водах судам, после чего сегодня произошла атака на Дунае", - заявил Миллер.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат проведение консультаций с партнерами в регионе по альтернативным путям вывоза зерна из Украины.

В то же время спикер Госдепартамента США отметил, что идеальное решение, которое позволило бы Украине отгружать такое же количество зерна, как во время действия Черноморской зерновой инициативы, без возобновления морских путей "невозможно".

Обстрел россиянами Одессы и области

Россия каждую ночь атакует юг Украины после выхода из "зернового соглашения". В частности, в ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Помимо этого пострадали семь человек.

Подробнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.

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