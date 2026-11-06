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Россия готовит новый удар по мостам и энергетике Украины, - Зеленский

21:20 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара. Страна-агрессор продолжит атаки на мосты и энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

РФ готовит новый удар

Зеленский отметил, что разведка предоставила данные о готовящемся новом ударе

  • по энергетике,
  • по мостам через Днепр,
  • по гражданской инфраструктуре.

"Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины в целом готовятся к защите. Это непросто", - заверил президент.

Зеленский сообщил, что Украине необходимы ракеты-перехватчики для Patriot.

"Каждая договоренность - важна, каждый день в поставке - очень важен. И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом", - призвал он.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия продолжает поддерживать значительный арсенал дальнобойных ракет и наращивать их производство, несмотря на действие международных санкций.

Как удалось узнать ГУР, по состоянию на октябрь 2026 года на вооружении государства-агрессора находится до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых разных типов.

Кроме того, 2 ноября Зеленский предупредил, что Россия снова готовит массированный удар по Украине. Целями остается энергетика и логистика.

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