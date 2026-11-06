Россия готовит новый удар по мостам и энергетике Украины, - Зеленский

РФ готовит новый удар

Зеленский отметил, что разведка предоставила данные о готовящемся новом ударе

по энергетике,

по мостам через Днепр,

по гражданской инфраструктуре.

"Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины в целом готовятся к защите. Это непросто", - заверил президент.



Зеленский сообщил, что Украине необходимы ракеты-перехватчики для Patriot.

"Каждая договоренность - важна, каждый день в поставке - очень важен. И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом", - призвал он.