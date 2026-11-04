РФ накопила сотни баллистических ракет и тысячи крылатых: ГУР раскрыло новые данные

Россия продолжает поддерживать значительный арсенал дальнобойных ракет и наращивать их производство, несмотря на международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГУР МОУ.

Как удалось выяснить разведке, по состоянию на октябрь 2026 года на вооружении государства-агрессора находятся до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

Имеющиеся производственные мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют выпускать более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно.

При этом важно отметить, что до 110 ракет из общего объема производства составляют баллистические.

В частности, российские запасы ракет 9М723 "Искандер-М" оцениваются примерно в 115 единиц. Ежемесячно предприятия ВПК производят около 65 таких ракет, что соответствует установленному плану.

Кроме того, в России ведется разработка модернизированного ракетного комплекса, предполагаемая дальность поражения которого составит 550-700 км.

Запасы ракет РМ-48У для зенитных ракетных комплексов С-400 оцениваются примерно в 400 единиц. При этом российские предприятия ежемесячно производят около 40 таких ракет.

Арсенал противокорабельных ракет 3М55 "Оникс", включая модернизированные версии, насчитывает более 600 единиц. Для повышения эффективности применения против наземных целей их оснастили более мощными боевыми частями и увеличили дальность полета. За семь месяцев 2026 года российская промышленность произвела более 55 таких ракет.

Количество ракет 3М22 "Циркон" в российском арсенале превышает 120 единиц. Вместе с тем темпы их производства остаются сравнительно невысокими: за семь месяцев 2026 года было выпущено более 30 ракет.

Производство аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" временно приостановлено из-за проблем с точностью поражения целей.

Высвободившиеся производственные мощности россияне переориентировали на выпуск других видов баллистического вооружения.

Одним из основных средств России для нанесения массированных ракетных ударов остаются крылатые ракеты Х-101. Ежемесячный план их производства превышает 80 единиц, а на отдельных предприятиях фактические объемы выпуска даже превосходят запланированные показатели.

Вместе с тем при производстве Х-101 выявляют технические неисправности. В частности, возникают проблемы со сходом ракет с авиационных носителей. Из-за таких дефектов отдельные партии приходится возвращать на заводы для устранения неполадок.

По последним данным, запасы крылатых ракет 3М14 "Калибр" превышают 450 единиц. Российские предприятия ежемесячно выпускают около 29 таких ракет.

При этом значительную часть произведенного вооружения противник направляет в стратегический резерв, в том числе для последующего пополнения арсеналов флотов.