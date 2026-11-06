Росія готує новий удар по мостах та енергетиці України, - Зеленський

Раніше РБК-Україна писало, що Росія продовжує підтримувати значний арсенал далекобійних ракет і нарощувати їхнє виробництво, попри дію міжнародних санкцій.

Як вдалося дізнатися ГУР, станом на жовтень 2026 року, на озброєнні держави-агресора перебуває до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих різних типів.

Крім того, 2 листопада Зеленський попередив, що Росія знову готує масований удар по Україні. Цілями залишається енергетика та логістика.