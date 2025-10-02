RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия готовит опасный запуск реактора на ЗАЭС, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия готовится повторно подключить оккупированную Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосистеме. Следующий шаг - опасный запуск реактора.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

По его словам, Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС.

Это было вручную осуществлено отключение, которое имело характер испытания, поскольку Россия готовится снова подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

"Следующий шаг России будет еще опаснее: запуск реактора под оккупацией - без надлежащего охлаждения, без соответствующих лицензий и надзорных процедур. Это безответственный шаг, сделанный только для того, чтобы продемонстрировать контроль Путина", - отметил Сибига.

По его словам, такие безответственные действия России увеличивают риск ядерных инцидентов.

Министр отметил, что Запорожскую АЭС надо рассматривать как военный маневр.

"Каждый шаг России - это не только смертельный риск, но и путь к катастрофе. Недавний блэкаут на Чернобыльской АЭС, вызванный российским ударом по подстанции, еще раз продемонстрировал, как Москва использует ядерную безопасность как оружие", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина призывает МАГАТЭ, его государства-члены и всех соответствующих партнеров принять все возможные меры, включая гарантии безопасности, временные окна прекращения огня, беспрепятственный доступ для ремонтных бригад и предоставление специализированного оборудования, чтобы позволить немедленное проведение восстановительных работ на остаточной резервной линии и быстрое восстановление многочисленных независимых внешних источников питания к ЗАЭС.

 

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. При этом захватчики умышленно не подключают станцию к энергоснабжению.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

Вчера в МАГАТЭ отметили, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной из-за блэкаута. Может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

В Госатомрегулирования отметили, что без электроснабжения на ЗАЭС произойдет ядерная авария.

