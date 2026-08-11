Что поможет Украине посадить РФ за стол переговоров: объяснение посла Британии

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Британии в Украине Нил Кромптон.

У Украины есть преимущество в войне

"Мы, дипломаты, используем выражение "стратегическое терпение". К сожалению, это война на истощение на поле боя, и я считаю, что это также своего рода война-соревнование между двумя военно-промышленными комплексами. А украинский оборонно-промышленный сектор за последний год достиг впечатляющих успехов - как в сфере инновационного вооружения и его стоимости, так и в количественном плане", - подчеркнул Кромптон.

Он также озвучил прогноз, что в этом году Украине удастся произвести 10 миллионов дронов.

По мнению посла Британии, это действительно качественное преимущество над Россией. Кроме того, дипломат напомнил, что у Киева есть еще несколько сильных козырей - демократия и люди, которые мыслят инновационно.

"Это не статическая система. У вас есть умные люди, которые работают, обмениваются идеями и делают вещи по-другому. Поэтому, по-моему, вам нужно продолжать. Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин сейчас хочет изменить стратегию", - подчеркнул Кромптон.

Изменения в России уже начались

Тем не менее, дипломат также отметил, что определенные изменения в стране-агрессорке все же происходят. К примеру, все большее количество россиян беспокоится из-за расходов на войну.

"Матери волнуются, что их сыновей могут мобилизовать. А что касается стратегии, то с чего-то нужно начинать. Путин не избирается, поэтому он не переживает из-за опросов общественного мнения так, как это должны делать демократические лидеры, такие как президент Зеленский или ваши министры", - добавил посол Британии.

Украина должна дожать Россию

Кромптон также напомнил о недавнем заявлении президента США Дональда Трампа. Как известно, последний говорил об изменении динамики на поле боя. Как считает дипломат, это станет одним из факторов.

"Поэтому я думаю, что Украина - я уверен, что так и будет - проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решительность и, при поддержке союзников, будет продолжать давление, так что мы надеемся, что сможем достичь цели", - подчеркнул Кромптон.

По его убеждению, очень важно вести переговоры, но также усиливать военное давление на Россию.

"И я считаю, что в этом году вы (украинцы - ред.) действовали в этом направлении очень эффективно", - подытожил посол Британии.