Россия готовит локальные операции против Литвы, - Науседа

По словам Науседы, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему хочет проверить единство НАТО. Поэтому он планирует провокации против Польши и стран Балтии.

С этой целью РФ готовит локальные операции против объектов критической инфраструктуры региона.

Президент Литвы подчеркнул, что конкретное место и время, когда может произойти вражеская атака, определить невозможно.

"Другая сторона (Россия - ред.) может еще не завершить процесс планирования, а нам может быть известно только о самом факте подготовки или предполагаемой цели", - заявил Науседа.

Он также подтвердил, что Литва уже усилила защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Как отметил Науседа, его команда активно готовится к широкому спектру возможных атак со стороны РФ.

"Речь идет о кинетических операциях - не о масштабных действиях, а о точечных кинетических операциях, которые с высокой вероятностью могут быть направлены против критической инфраструктуры", - подчеркнул Науседа.

К слову, кинетическая операция - это военная операция, в ходе которой для достижения цели применяется физическая (летальная или разрушительная) сила: оружие, боеприпасы, ракеты, дроны, авиация, артиллерия и т.д.