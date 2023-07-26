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Россия готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря, - Минобороны

Иллюстративное фото: Россия готовит корабли и авиацию для блокирования Черного моря (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из "зерновой инициативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Сообщается, что после выхода страны-агрессора из "зернового соглашения", вооруженные силы захватчиков активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

В частности, оккупанты отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

"Очевидно, россияне практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать в и из портов Украины", - говорится в сообщении.

При этом захватчики продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений.

Выход России из "зернового соглашения"

На прошлой неделе в Кремле заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие из портов Черного моря.

После этого Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, оккупанты наносят ракетные удары по Одессе и области.

При этом министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли считает, что РФ может совершать атаки на гражданские суда в Черном море.

К тому же, в британской разведке сообщили, что страна-агрессор направила корвет для перехвата торговых судов в Черном море.

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