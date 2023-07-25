Британия считает, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море

Россия может совершать атаки на гражданские суда в Черном море после срыва Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Джеймса Клеверли, которого цитирует Sky News .

Он заявил, что Россия может начать совершать нападения на гражданские суда, поскольку она усиливает свою кампанию по препятствованию экспорта украинского продовольствия.

"Мы будем освещать это бессовестное поведение в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Россия должна прекратить держать в заложниках мировые поставки продовольствия и вернуться к соглашению", - сказал Клеверли.

Выход России из "зернового соглашения"

На прошлой неделе в Кремле заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие из портов Черного моря.

После этого Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, оккупанты наносят ракетные удары по Одессе и области.

Добавим, что в ночь на 24 июля россияне атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

Между тем, министры сельского хозяйства стран Евросоюза должны сегодня обсудить, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне ударов РФ по портовой инфраструктуре.

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