ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Развенчали фейк России. МАГАТЭ не нашло оружия на украинских АЭС

Новина українською →
Украина, Вторник 24 января 2023 21:15
Развенчали фейк России. МАГАТЭ не нашло оружия на украинских АЭС Фото: МАГАТЭ проверило все украинские АЭС на нахождение там военной техники (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Международное агентство по атомной энергии провело проверку на украинских атомных станциях после того, как российские СМИ распространили информацию о расположении на них военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По словам Гросси, комиссии МАГАТЭ проверили все атомные станции. Ни на одной из них не было обнаружено военного вооружения.

"Результат этих проверок был отрицательным", - сказал Гросси, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Гросси подчеркнул, что по результатам проведенных проверок был составлен подробный отчет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Позже стало известно, что МАГАТЭ уже заканчивает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС МАГАТЭ
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж