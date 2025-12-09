ua en ru
Россия готова обезводить Сибирь ради давления на страны Центральной Азии, - разведка

Россия, Вторник 09 декабря 2025 17:21
Россия готова обезводить Сибирь ради давления на страны Центральной Азии, - разведка Фото: РФ возобновила советский план по переброске водных ресурсов реки Обь (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Академия наук РФ возобновила работу над масштабным инфраструктурным проектом, который предусматривает частичную переброску ресурсов реки Обь в Казахстан и Узбекистан. Это может повлечь серьезные экологические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

"Инициатива подается как инструмент "стабилизации водообеспечения юга России", однако по сути является модернизированной версией советского плана "разворачивания сибирских рек". От этого проекта в 1986 году отказались из-за высоких и непредсказуемых экологических рисков", - говорится в заявлении разведки.

Отмечается, что таким образом РФ хочет переориентировать влияние в Центральной Азии, где ее традиционный газовый шантаж уже не работает.

Казахстан и Узбекистан экспортируют газ прежде всего на рынок Китая, а зависимость экономики региона от китайского и западного капитала растет.

"В этих условиях Россия делает ставку на "водную дипломатию", фактически формируя новый инструмент политического давления на постсоветские страны", - рассказывает Служба внешней разведки.

Согласно финансовым оценкам, проект требует как минимум 100 млрд долларов, однако с учетом экологических последствий стратегические расходы могут быть значительно больше.

Переориентация водных потоков может привести к более быстрому таянию арктических ледников, опустыниванию одних районов и заболачиванию других, а также дестабилизации гидрологических систем.

"Нарушение водного баланса в Сибири может стать триггером масштабных климатических сдвигов на большей части Евразии", - предупредила разведка.

Напомним, Казахстан ввел на год новые правила экспортного контроля, которые касаются исключительно поставок в Россию. Страна планирует таким образом бороться с попытками РФ импортировать товары двойного назначения и обходить западные санкции.

