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Россия будет экспортировать металл через арктический порт, чтобы избежать ударов Украины, - FT

14:26 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия будет экспортировать металл через арктический порт, чтобы избежать ударов Украины, - FT Иллюстративное фото: Россия будет экспортировать металл через арктический порт (коллаж РБК-Украина)
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Впервые с 1996 года Россия будет экспортировать металл через арктический порт в Мурманске, чтобы избежать украинских ударов по российским кораблям в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, через Мурманск Россия планирует отправить в Средиземное море более 65 тысяч тонн металла. Для этого в порт доставили чугун в более чем 180 железнодорожных вагонах.

Вероятным пунктом назначения груза является Турция, поскольку с 1 января 2026 года Европейский Союз запретил импорт российского чугуна.

В то же время, использование нового маршрута существенно увеличивает расходы на транспортировку. Доставка металла из Мурманска в Турцию занимает примерно на 10 дней больше, чем перевозка через Черное море.

Кроме того, стоимость транспортировки почти вдвое выше. По данным издания, некоторым российским перевозчикам приходится дополнительно платить около 100 долларов за каждую тонну груза.

Ранее Россия отправляла чугун на экспорт через порт в Новороссийск. Однако последняя такая отгрузка произошла 31 июля.

Переход на альтернативные маршруты связан с опасностью для судоходства в Черном море из-за атак с обеих сторон.

По оценкам аналитиков, только с начала 2026 года в регионе зафиксировали более 700 атак на российские и украинские суда.

Ранее Мурманский порт использовался преимущественно для экспорта российской нефти. Теперь на фоне угроз в Черном море россияне начали переориентировать через него также перевозку металла и зерна.

Напомним, на днях спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев ожидает, что ряд стран будет побуждать Россию к прекращению огня в Черном море. В частности, речь идет о странах, которые зависят от экспорта через это море.

Также мы писали, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер повторил призыв Анкары к Украине и России прекратить атаки в Черном море. В то же время он пригрозил "правовыми мерами" в случае ударов по судам, связанным с Турцией.

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