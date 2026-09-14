Россия экспериментирует с FPV на "Шахедах": Игнат рассказал детали

Россия экспериментирует с использованием FPV-дронов вместе с ударными БПЛА "Шахед". В Воздушных силах рассказали, насколько широко враг применяет такую тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска уже использовали FPV на "Шахедах". Подтверждением этому стало видео, которое ранее появилось в соцсетях.

При этом Игнат отметил, что пока неизвестно, насколько широко россияне будут применять такую схему и насколько эффективной она окажется.

Россия дорабатывает БПЛА

Игнат также рассказал, что РФ продолжает совершенствовать беспилотники "Шахед" и "Гербера". Речь идет, в частности, об обновлении систем связи, навигации и радиоэлектронной борьбы.

"Фактически надо идти в ногу со временем для того, чтобы нейтрализовать те новые угрозы, в том числе и использование врагом FPV, которые могут быть на тех же "Шахедах", – сказал Игнат.

Ранее в сети появилась информация о применении российскими войсками "Шахедов" в качестве носителей для FPV-дронов. Сообщалось, что таким способом беспилотники доставляли вглубь Украины, в частности на Киевщину.

Отметим, что версию о том, что российские войска запускают FPV-дроны с реактивных "Шахедов" во время атак на Киев, проверили специалисты. Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что за несколько дней наблюдений подтверждений такой тактики не обнаружили.