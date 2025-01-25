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Россия очень зависима от боеприпасов из Северной Кореи, - ЦПД

Фото: российская армия зависима от боеприпасов из КНДР (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российская армия все больше полагается на поставки артиллерии из Северной Кореи. Свидетельством этого является передача России северокорейских САУ M1978 Koksan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram-канале.

"Поставка кндровских 170-мм САУ M1978 Koksan России и их отправка в Курскую область говорит также о потере единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее недостатке, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой", - отметил руководитель ЦПИ.

По его словам, Россия на фронте очень зависима от "северокорейских" боеприпасов.

"Более 50%, а местами на определенных участках более 70% БК артиллерии, мины - кндровские", - добавил Коваленко.

Участие КНДР в войне России против Украины

Как известно, Северная Корея помогает России вести войну против Украины. Сначала КНДР поставляла в Россию свои артиллерийские снаряды, но в прошлом году Пхеньян отправил на войну более 10 тысяч своих солдат. Более того, по данным южнокорейской разведки, КНДР хочет отправить на помощь России новую партию своих войск.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что в этом году КНДР может передать России еще 150 баллистических ракет малой дальности, а также дополнительные гаубицы.

Добавим, политтехнолог Тарас Загородний оценивал, может ли президент США Дональд Трамп заставить Северную Корею прекратить помощь России в войне. Во время своего первого срока Трамп пытался поладить с КНДР и даже встречался с Ким Чен Ыном.

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