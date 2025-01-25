Россия очень зависима от боеприпасов из Северной Кореи, - ЦПД

"Поставка кндровских 170-мм САУ M1978 Koksan России и их отправка в Курскую область говорит также о потере единиц тяжелой артиллерии российской армией и ее недостатке, поэтому Москва все больше полагается на Пхеньян и становится зависимой", - отметил руководитель ЦПИ.

По его словам, Россия на фронте очень зависима от "северокорейских" боеприпасов.

"Более 50%, а местами на определенных участках более 70% БК артиллерии, мины - кндровские", - добавил Коваленко.