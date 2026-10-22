Россия вторую ночь подряд атаковала пищевое предприятие "Титан" в Одесской области

Обстрел Украины 22 октября

Напомним, в ночь на 22 октября Россия совершила очередную массированную атаку на разные регионы Украины, однако главным направлением удара снова стал Киев.

Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету за три волны ударов.

Повреждения получили энергетические объекты, железнодорожная и метрополитенская инфраструктура, торговые центры и предприятия.

В результате атаки погиб один человек, еще 24 пострадали, среди них - семеро детей.

Последствия ударов были зафиксированы в шести районах столицы. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. В других районах повреждены восемь многоэтажек, станция скорой помощи, строительный гипермаркет, ресторан, монастырь, почтовое отделение и офисное помещение.

Корреспондент РБК-Украина побывала на месте вражеского удара и показала, как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной.