Россия вторую ночь подряд атаковала пищевое предприятие "Титан" в Одесской области

В Одесской области российские войска две ночи подряд атаковали пищевое предприятие "Титан", производящее мясо-молочную продукцию под брендом "Килия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
По словам Кипера, этой ночью под атакой оказалось гражданское предприятие, производящее продукты питания. Из-за попадания почти полностью выгорело административное здание.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
По данным местных СМИ, под ударом находился завод "Титан". Он расположен в Килийской общине Измаильского района Одесской области.
Фото: последствия удара по заводу "Титан" (t.me/odeskaODA)
Сообщается, что предприятие подверглось российской атаке и предыдущей ночью.
Тогда в результате удара были уничтожены все запасы сырья и продукции, предназначенные для производства, а производственные мощности получили серьезные повреждения. Ущерб от атаки накануне оценили более чем в 260 млн. гривен.
ООО "Титан" около 30 лет производит мясо-молочную и хлебобулочную продукцию, а также полуфабрикаты. Ее реализуют в большинстве регионов Украины и за границей.
После ударов дальнейшая работа предприятия оказалась под вопросом.
Напомним, в ночь на 22 октября Россия совершила очередную массированную атаку на разные регионы Украины, однако главным направлением удара снова стал Киев.
Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету за три волны ударов.
Повреждения получили энергетические объекты, железнодорожная и метрополитенская инфраструктура, торговые центры и предприятия.
В результате атаки погиб один человек, еще 24 пострадали, среди них - семеро детей.
Последствия ударов были зафиксированы в шести районах столицы. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. В других районах повреждены восемь многоэтажек, станция скорой помощи, строительный гипермаркет, ресторан, монастырь, почтовое отделение и офисное помещение.
Корреспондент РБК-Украина побывала на месте вражеского удара и показала, как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной.