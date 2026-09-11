Россия второй раз за день ударила по офису в Киеве

Вечером в пятницу, 11 сентября, российские оккупанты ударили по Киеву. Есть попадание в офисное здание, в сети пишут об очередном "прилете" по АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской МВА и сообщение мэра города Виталия Кличко.
"По предварительной информации, в Подольском районе попадание БпЛА по офисному зданию", - отметила военная администрация.
Кличко сообщил, что, предварительно, попадание произошло в 5-этажное офисное здание в Подольском районе, которое уже находилось под вражеским ударом сегодня днем.
Кроме того, в сети пишут об очередном прилете по АЗС в Киеве.
"В результате повторного попадания по офисному зданию в Подольском районе произошло также возгорание в складском здании рядом. Экстренные службы на месте", - заявил Кличко.
Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты атаковали столицу ударными дронами. В результате вражеских ударов вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме, есть пострадавшие.
Кроме того, в Подольском районе Киева вражеский дрон попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникло возгорание, повлекшее разрушение и пожар сразу в двух расположенных рядом сооружениях.
Также утром россияне реактивными дронами ударили по двух АЗС "Укрнафты" на Троещине и Почайной, по одной заправке был нанесен двойной удар.