Россия второй раз за день ударила по офису в Киеве

"По предварительной информации, в Подольском районе попадание БпЛА по офисному зданию", - отметила военная администрация.

Кличко сообщил, что, предварительно, попадание произошло в 5-этажное офисное здание в Подольском районе, которое уже находилось под вражеским ударом сегодня днем.

Кроме того, в сети пишут об очередном прилете по АЗС в Киеве.

"В результате повторного попадания по офисному зданию в Подольском районе произошло также возгорание в складском здании рядом. Экстренные службы на месте", - заявил Кличко.

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты атаковали столицу ударными дронами. В результате вражеских ударов вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме, есть пострадавшие.