Россия не соблюдает перемирие на фронте, за сутки произошло почти 150 боев, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 10 мая, российская армия в очередной раз нарушает режим прекращения огня в рамках трехдневного перемирия. За сегодня с начала суток произошло уже 144 боевых столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В Генштабе проинформировали, что сегодня противник привлек для поражения 5002 дроны-камикадзе и совершил 1541 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно из девяти боестолкновений, произошедших сегодня. Противник совершил 56 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое.
На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал, в районах Куриловки и Ковшаровки.
На Лиманском направлении агрессор начинал 11 штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.
Силы обороны успешно отбили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.
На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Анновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.
"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 72 оккупанта и 23 ранены; уничтожено две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждено пять единиц автомобильной техники, шесть пушек и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 242 беспилотных летательных аппарата различных типов", - говорится в сообщении.
На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Волшебное, Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и Гуляйпольское.
На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Напомним, что в воскресенье президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отметил, что Украина воздерживается от дальнобойных ударов по России, поскольку РФ не осуществляет массовых атак на Украину.
Однако он подчеркнул, что если Россия возобновит полномасштабную войну, тогда украинский ответ будет мгновенным и ощутимым.
При этом Зеленский подтвердил, что несмотря на дальнобойное перемирие, конкретно на фронте Россия его не соблюдает.