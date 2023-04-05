Россия не достигнет успеха в попытках поссорить Украину и Польшу, - Дуда

Все попытки поссорить Украину и Польшу, которые совершают представители России, будут провальными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды на совместном выступлении с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По его словам, российские оккупанты уже неоднократно пытались ухудшить отношения между Украиной и Польшей, направить страны друг против друга по принципу разделяй и властвуй.
"Сегодня они также пытаются, пугая поляков украинцами, а украинцев - поляками. Но им это не удастся. Именно поэтому сегодня мы вместе отсюда посылаем четкое послание Кремлю - вам не удастся нас поссорить, вам не удастся нас разделить, никогда больше", - подчеркнул Дуда.
Глава государства напомнил, что Украину и Польшу объединяет длительная общая история.
"Именно поэтому мы не боимся говорить о самых сложных страницах нашей истории. Мы продемонстрировали это совместным визитом во Львов на мемориал орлят и сечевых стрельцов. У нас большая история, большая культура и большое прекрасное будущее", - добавил президент Польши.
Напомним, президент Украины сегодня, 5 апреля, находится с официальным визитом в Польше. В частности, он выступил с Дудой в Варшаве. С ключевыми заявлениями президентов можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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