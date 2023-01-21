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Кадыров усиливает свое влияние на оккупированном Донбассе, - ЦНС

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Украина, Суббота 21 января 2023 15:46
Кадыров усиливает свое влияние на оккупированном Донбассе, - ЦНС Фото: Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Чечни Рамзан Кадыров все больше закрепляется на захваченных территориях Донбасса и усиливает там свое влияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Накануне лидер чеченских наемников заявил, что более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата) и имамов планируют пройти подготовку и отправиться в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их присутствие в составе чеченских группировок в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях. Так называемые "судьи" могут как бороться с дезертирами, так и "легализовать" мародерство, осуществляемое чеченскими боевиками.

Ранее сообщалось, что усилению влияния Кадырова на Донбассе способствует большое количество "кадыровцев", подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно разграбляют регион, вывозят в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности. В оккупированном Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие исполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым.

Такое влияние "кадыровцев" очень беспокоит участников ПИК "Вагнера" и других военных из состава ВС РФ.

Напомним, что после того, как не станет российского диктатора Владимира Путина, Ичкерия станет свободной страной – с так называемым "главой" Рамзаном Кадыровым или без него.

Захватчики массово вывозят детей, в том числе подростков, из Луганской области в Россию и, в частности, Чечню для "патриотического воспитания".

Председатель Чечни Рамзан Кадыров был объявлен в розыск Службой безопасности Украины.

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