Россия помогла осужденному молдавскому депутату сбежать в Приднестровье

Молдавскому депутату Александру Нестеровскому, которого приговорили к 12 годам лишения свободы, удалось сбежать в Приднестровье. В этом ему помогала Россия.

Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"У нас есть подтвержденная информация, что Россия помогла Александру Нестеровскому избежать взятия под стражу. Эти действия - часть механизма гибридной агрессии против Молдовы, о котором спецслужба неоднократно предупреждала", - подчеркнул Мустяце.

По данным СИБ, Нестеровский за день до оглашения ему приговора прибыл в российское посольство в Кишиневе. После этого депутата перевезли в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами российского посольства.

"Соответственно, на момент вынесения приговора Александру Нестеровскому к 12 годам лишения свободы в колонии закрытого типа он уже находился на территории левобережья Днестра", - добавляет спецслужба.

Также Служба информации и безопасности обнародовала видео, на котором можно заметить, как Нестеровский приезжает в российское посольство.

