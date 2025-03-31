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Россия помогла осужденному молдавскому депутату сбежать в Приднестровье

Кишинев, Понедельник 31 марта 2025 16:47
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Россия помогла осужденному молдавскому депутату сбежать в Приднестровье Фото: Александр Нестеровский, молдавский депутат (facebook.com/nesterovschi)
Автор: Иван Носальский

Молдавскому депутату Александру Нестеровскому, которого приговорили к 12 годам лишения свободы, удалось сбежать в Приднестровье. В этом ему помогала Россия.

Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"У нас есть подтвержденная информация, что Россия помогла Александру Нестеровскому избежать взятия под стражу. Эти действия - часть механизма гибридной агрессии против Молдовы, о котором спецслужба неоднократно предупреждала", - подчеркнул Мустяце.

По данным СИБ, Нестеровский за день до оглашения ему приговора прибыл в российское посольство в Кишиневе. После этого депутата перевезли в Приднестровье на автомобиле с дипломатическими номерами российского посольства.

"Соответственно, на момент вынесения приговора Александру Нестеровскому к 12 годам лишения свободы в колонии закрытого типа он уже находился на территории левобережья Днестра", - добавляет спецслужба.

Также Служба информации и безопасности обнародовала видео, на котором можно заметить, как Нестеровский приезжает в российское посольство.

В чем обвиняют Нестеровского

Стоит заметить, что Александр Нестеровский является соратником скандального пророссийского олигарха Илана Шора, который сбежал из Молдовы в РФ.

Нестеровского подозревают в том, что он является частью преступной сети, которую возглавляет Шор. В частности, речь о помощи в осуществлении незаконного финансирования партии "Шор".

К слову, на прошлой неделе в Молдове задержали главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул.

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