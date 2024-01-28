Россия дополнительно вывела в Черное море два носителя ракет: какой может быть залп

Отмечается, что враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 11 единиц, выведя дополнительно носители крылатых ракет.

Силы обороны юга сообщают, что в море находятся два надводных и два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 ракет.

"Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высок! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", - говорится в сообщении.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что утром в Черном море было два подводных носителя ракет, надводные ракетоносители ночью были заведены в пункты базирования.

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью британскому изданию Sky News заявил, что украинский флот нуждается в военных кораблях, поэтому Украина с радостью приняла бы британские фрегаты, которые Королевский флот может "списать".

Также Неижпапа заявил, что Украина выиграла бы войну быстрее, если бы получила разрешение бить по России британским и другим западным оружием.