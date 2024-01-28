Украине нужны военные корабли, будем рады принять британские фрегаты, - Неижпапа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу в интервью Sky News.

Отмечается, что речь идет о фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster. Британские СМИ сообщали, что Великобритания вынуждена "списать" эти корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

Неижпапа отметил, что Украина готова принять британские военные корабли, если будет такая возможность.

"Конечно, ВМС нужны военные корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов Военно-морским силам Украины, мы будем этому очень рады", - сказал командующий.

Минные тральщики от Великобритании.

В декабре Министерство обороны Британии подтвердило, что передаст Украине два тральника для разминирования.

В январе Турция заявила, что не будет пропускать вышеупомянутые корабли через свой пролив. Объяснялось, что еще в начале войны в Украине Анкара закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.