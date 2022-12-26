В Украине прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

В следующем году прогнозируется катастрофическое падение рождаемости в Украине, к 2030 году население может сократиться до 35 миллионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академика НАН Украины Эллы Либановой во время презентации в Укринформе .

"Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. К сожалению, этого может и не быть. Потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и умирающие из-за стрессов, перегрузок, некачественное питание, недостаточность медицинской помощи", - сказала Либанова.

Потери населения из-за войны войны и связанные с ней миграционные процессы она оценивает как катастрофические.

Кроме того, по словам Либановой, сказывается низкий уровень рождаемости.

"Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того, чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка 2021 года мы имели показатель 1,1. 2022 года - еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8", - подчеркнула демограф.

Еще одной проблемой она считает миграцию. Ведь люди, бежавшие от войны за границу, живы и есть надежда, что они вернутся. А перспектива возвращения, прежде всего, будет зависеть от продолжительности боевых действий и условий, которые будут формироваться после войны.

"Чем дольше люди будут находиться за границей, тем больше они адаптируются и будут пытаться остаться там навсегда. Кроме того, что дольше продлится горячая фаза войны, то сильнее будет разрушена наша инфраструктура - как производственная, так и социальная, прежде всего жилая. Если у людей разрушено жилье и если у них нет работы, им будет некуда и зачем возвращаться", - объяснила Либанова.