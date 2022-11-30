Россия демонстрирует готовность к ядерным рискам при атаках на ЗАЭС, - Пентагон

Высокопоставленный чиновник в Пентагоне заявил, что в случае ядерной катастрофы пострадает весь регион, не только Украина.

"Атаки демонстрируют готовность России увеличить риск инцидента ядерной безопасности, который может иметь вредные последствия не только в Украине, но и во всем регионе", - сказал представитель министерства обороны США.

Другой представитель Пентагона, заявил, что сейчас не наблюдается интенсивных боев вокруг ЗАЭС. Он добавил, что в Вашингтоне следят за сообщениями о том, что россияне якобы собирались передать контроль над ЗАЭС Международному агентству по ядерной энергии.

"И если бы они передали контроль над атомной станцией ответственно, это было бы прекрасно", - добавил он.

При этом он уточнил, что пока нет непосредственной угрозы станции.

Ранее мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Встреча состоялась в Стамбуле.

Напомним, 20 ноября российские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.

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