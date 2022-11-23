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Глава МАГАТЭ обсудил с директором "Росатома" создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС

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Стамбул, Среда 23 ноября 2022 10:57
Глава МАГАТЭ обсудил с директором "Росатома" создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС Фото: глава МАГАТЭ Рафаель Гросси (iaea org)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МАГАТЭ Рафаель Гросси провел переговоры с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Встреча состоялась в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ в Twitter.

"Генеральный директор МАГАТЭ встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине", - говорится в сообщении.

Известно, что Гросси обсудил с российской стороной срочное создание вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной безопасности и защиты.

Напомним, 20 ноября российские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС. Было зафиксировано, по меньшей мере, 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции.

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МАГАТЭ Росатом Запорожская АЭС
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