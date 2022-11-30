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Росія демонструє готовність до ядерних ризиків під час атак на ЗАЕС, - Пентагон

Фото: Росія демонструє готовність до ядерних ризиків під час атак на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські обстріли поблизу Запорізької атомної електростанції свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Високопосадовець у Пентагоні заявив, що у разі ядерної катастрофи постраждає весь регіон, не лише Україна.

"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, а й у всьому регіоні", - сказав представник міністерства оборони США.

Інший представник Пентагону заявив, що зараз не спостерігається інтенсивних боїв навколо ЗАЕС. Він додав, що у Вашингтоні стежать за повідомленнями, що росіяни нібито збиралися передати контроль над ЗАЕС Міжнародному агентству з ядерної енергії.

"І якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б чудово", - додав він.

При цьому він уточнив, що поки що немає безпосередньої загрози станції.

Раніше ми писали, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим. Зустріч відбулася у Стамбулі.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська обстріляли територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучань в об'єкти інфраструктури станції.

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Запорізька АЕС