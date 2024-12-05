Как отметили в ЦПИ, Россия продолжает активно распространять "репортажи" из Сирии. В них заявляется о причастности Украины к обострению там ситуации с безопасностью в регионе.

"Все так называемые расследования российских пропагандистов построены исключительно на их фантазиях, не содержат никаких доказательств и не соответствуют действительности", - пишет ЦПД.

Однако там отметили, что на самом деле ответственность за продолжение войны в Сирии лежит на России. Ведь российское военное присутствие в этой стране продолжается уже более девяти лет.

"Для Путина участие в войне в Сирии - это опция для дополнительной дестабилизации в регионе, база для распространения влияния на Африку и присутствие военного флота РФ в Средиземном море для дополнительного давления на Запад", - заявили в ЦПД.

Гражданская война в Сирии

Некоторые повстанческие группировки в Сирии, в частности "Хайят Тахрир аш-Шам" и Сирийская национальная армия, называют протурецкими, хотя их влияние Турции ограничено. Анкара якобы поддерживает эти силы, но израильский эксперт Давид Шарп утверждает, что Турция не контролирует повстанцев, которые недавно начали наступление в провинции Алеппо.

Россия, как союзница Башара Асада, поддерживает сирийский режим своими военными и авиаударами, направленными на сдерживание повстанцев. В то же время российские войска несут потери, а действия авиации РФ приводят к жертвам среди мирного населения.