В 2026-2027 годах авиакомпании РФ планируют массово возвращать в эксплуатацию законсервированные самолеты советского и иностранного производства. Большинство из них имеет возраст более 30 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки в Telegram.
Отмечается, что для страны-агрессора это вынужденный шаг вследствие санкций, сокращения авиапарка и отсутствия возможностей для его обновления.
"В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных самолетов, среди которых Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. В 2026-2027 годах планируется передать еще два восстановленных Ту-204, несмотря на их моральную и техническую устарелость", - говорится в заявлении.
Разведка сообщает, что российские авиакомпании вынуждены расконсервировать и иностранные самолеты.
"Авиакомпания "Россия" увеличивает парк Boeing 747, унаследованных после банкротства "Трансаэро". Лайнеры, которым более 20 лет, возвращают к полетам после многолетнего хранения, в том числе из-за недостатка альтернативной техники", - сказано в заявлении.
По состоянию на октябрь 2025 года в авиапарке крупнейших авиакомпаний страны-агрессора насчитывалось 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. При этом 67% российского флота - иностранные самолеты, которые сложно обслуживать из-за санкций и недостатка запчастей.
Служба внешней разведки отмечает, что кризис особенно ощутим в грузовой авиации РФ - в частности, грузооборот воздушного транспорта сократился с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м.
Напомним, российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.
Отметим, финансовая и институциональная система РФ все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.