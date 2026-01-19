Россия из-за санкций собирается вернуть в небо 30-летние самолеты, - разведка

Отмечается, что для страны-агрессора это вынужденный шаг вследствие санкций, сокращения авиапарка и отсутствия возможностей для его обновления.

"В рамках продленной до 2027 года программы восстановления уже вернули в строй 10 из 12 запланированных самолетов, среди которых Ту-204/214, Ил-96 и Ан-148. В 2026-2027 годах планируется передать еще два восстановленных Ту-204, несмотря на их моральную и техническую устарелость", - говорится в заявлении.

Возвращение к старым иностранным самолетам

Разведка сообщает, что российские авиакомпании вынуждены расконсервировать и иностранные самолеты.

"Авиакомпания "Россия" увеличивает парк Boeing 747, унаследованных после банкротства "Трансаэро". Лайнеры, которым более 20 лет, возвращают к полетам после многолетнего хранения, в том числе из-за недостатка альтернативной техники", - сказано в заявлении.

По состоянию на октябрь 2025 года в авиапарке крупнейших авиакомпаний страны-агрессора насчитывалось 1135 самолетов, из которых эксплуатировались 1088. При этом 67% российского флота - иностранные самолеты, которые сложно обслуживать из-за санкций и недостатка запчастей.

Служба внешней разведки отмечает, что кризис особенно ощутим в грузовой авиации РФ - в частности, грузооборот воздушного транспорта сократился с 9,2 млрд тонно-километров в 2021 году до 1,9 млрд в 2024-м.