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Россия, из-за нехватки кадров, начала перевозить на оккупированные территории врачей из Сирии

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Пятница 04 августа 2023 19:19
Россия, из-за нехватки кадров, начала перевозить на оккупированные территории врачей из Сирии
Автор: Наталья Кава

Россия продолжает перевозить своих граждан на оккупированные территории Украины. На этот раз в Херсонскую область приехали врачи из Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Большинство местных врачей отказались сотрудничать с россиянами и выехали с оккупированных территорий. Из-за этого там возник дефицит кадров и Россия вынуждена завозить туда своих граждан.

Так в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга. Группа этих гастролеров фактически зарабатывает деньги, ведь получает надбавку за работу в зонах военных действий, и до этого эти врачи работали в оккупированной Сирии.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.

В частности, украинским военным удалось деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке страны. Недавно они смогли освободить от россиян село Старомайорское.

Также продвижение ВСУ происходит под Бахмутом, где они наступают севернее и южнее города. Силами обороны заняты господствующие высоты у населенного пункта.

Как отмечал в конце июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, для деоккупации Бахмута уже созданы все условия.

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