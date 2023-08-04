Россия, из-за нехватки кадров, начала перевозить на оккупированные территории врачей из Сирии

Россия продолжает перевозить своих граждан на оккупированные территории Украины. На этот раз в Херсонскую область приехали врачи из Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Большинство местных врачей отказались сотрудничать с россиянами и выехали с оккупированных территорий. Из-за этого там возник дефицит кадров и Россия вынуждена завозить туда своих граждан.

Так в Каховку прибыли российские врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга. Группа этих гастролеров фактически зарабатывает деньги, ведь получает надбавку за работу в зонах военных действий, и до этого эти врачи работали в оккупированной Сирии.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины с начала лета продолжают свое контрнаступление. Их успехи уже фиксируют на отдельных участках фронта.