В США разработают для Украины новый авиационный боеприпас

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aviation Week.

В январе воздушные силы США впервые оприлюднили запрос по ударным боеприпасам расширенной дальности - ERAM. Цель этого – создание недорогого, быстро разрабатываемого боеприпаса воздушного базирования, способного лететь на расстояние около 463 км. Это вызвало интерес у шестнадцати компаний, названия которых не раскрываются.

В июле этого года стало известно, что ERAM предназначен для борьбы Украины с Россией.

"Этот боеприпас имеет решающее значение для повышения способности Украины эффективно удовлетворять потребности боевых подразделений и обеспечивает доступное по цене массовое оружие, которое можно производить в широких масштабах", - говорится в запросе на участие в тендере.

Известно, что закупка ERAM будет осуществляться поэтапно, с целью создания прототипа и адаптации коммерческого, автономного, модульного, открытого по архитектуре транспортного средства, которое может обеспечить доступную по цене эффективность на больших расстояниях.

Минимальные требования к ERAM:

должно быть боеприпасом класса 500 фунтов (около 227 кг);

оснащенным боеголовкой, способной поражать открытые цели, в том числе бронированные, с осколочно-фугасным и фугасным действием.

Минимальная скорость ERAM должна составлять 0,6 Маха, а дальность полета – более 463 км. При этом не уточняется, должен ли боеприпас получать энергию. Известно, что он должен осуществлять навигацию без GPS и приземлять минимум половину боеприпасов в радиусе 10 м от точки прицеливания.

ERAM является одним из многих усилий Пентагона по разработке новых, недорогих боеприпасов воздушного базирования. В начале этого года ВМС также обнародовали требования к многоцелевому доступному по цене эффективному боеприпасу - относительно дешевому боеприпасу весом около 34 кг, который достаточно мал для того, чтобы F-35C мог нести четыре таких боеприпаса в своем отсеке для вооружения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что АО "Укроборонпорм" заключило соглашение с американской компанией Northrop Grumman о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

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