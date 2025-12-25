"Кремль должен будет пойти на компромисс в отношении требований, на которых он давно настаивал, включая многие из тех, что противоречат не только последнему 20-пунктному мирному плану, но и первоначальному 28-пунктному плану", - считают аналитики.

Они напомнили заявление посла США в НАТО Мэтта Уитакера, по словам которого "мяч сейчас на стороне России", в то время как большие потери, которые российские войска несут в обмен на "очень незначительные" достижения на поле боя, не подталкивают Кремль к попыткам прекратить войну.

Указывается, что Кремль неоднократно выдвигал требования, несовместимые со многими предложениями плана из 20 пунктов, и показал, что он не заинтересован в урегулировании, основанном на компромиссах, подобных тем, что, кажется, воплощены в последнем документе.

В ISW отметили, что требования российского диктатора Владимира Путина от июня 2024 года по сути повторяли его требования с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кремлевские чиновники также утверждали, что Россия и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания на основе требований Путина от июня 2024 года во время саммита на Аляске в августе 2025 года, но никаких публично доступных соглашений на саммите не было.

Аналитики объяснили, что постоянные ссылки Кремля на речь июня 2024 года и вероятные соглашения с Аляски демонстрируют неприятие Кремлем предложений из 28- и 20-пунктных планов по замораживанию имеющихся линий в Запорожской и Херсонской областях или во всех четырех областях.