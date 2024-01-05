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Россия будет угрозой вне зависимости от результатов войны или президента, - глава МИД Латвии

Фото: Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что после завершения войны в Украине НАТО придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша в интервью Financial Times.

Как отметил министр, Россия имеет империалистическую идеологию, в связи с чем угроза с ее стороны будет сохраняться даже после смены президента или же когда Украина вернет свои территории. 

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановить Россию в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать. Вот что важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России", - добавил глава МИД. 

По мнению Кариньша, НАТО необходимо повысить свой потенциал, а также оперативную совместимость своей оборонной промышленности, что позволит обеспечить стандартизацию различных систем вооружения и более широкое совместное использование боеприпасов и артиллерии между союзниками.

По словам главы МИД Латвии, как только война закончится - Россия начнет восстанавливать собственную военную машину. В частности страна-террорист будет стремиться спровоцировать и создать новые трудности на своей границе. Поэтому НАТО должно исключить любые будущие инциденты своей решимостью и инвестициями в оборону. 

"Россия - это не только проблема для Украины, она представляет опасность для всей Европы, даже после украинской войны. Если Украина вернет себе территорию, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Это означает, что нам необходимо скорректировать наше мышление на долгосрочную перспективу", - отметил Кариньш.

Помощь от Латвии

Недавно правительство Латвии приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Также сейм страны разрешил передавать все движимое имущество, в том числе и находящиеся в собственности парламента автомобили.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спруд собсудили создание коалиции дронов.

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