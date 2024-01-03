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Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления, - Боррель

Среда 03 января 2024 02:48
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Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на массированные атаки РФ по Украине и заявил, что Россия ответит за свои военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

Боррель отметил, что Россия начала новый год с того, что выпустила более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, нацелив их на мирное население, разрушив жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру.

"Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной", – заявил он.

Массированный удар окупантов по Украине 2 января

Напомним, сегодня, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Основной целью неприятеля был Киев. В районе столицы силы противовоздушной обороны сбили около 60 ракет. В частности, им удалось уничтожить вражеские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", запускаемые с помощью самолетов МиГ-31К.

В общей сложности украинские защитники сегодня уничтожили 72 ракеты.

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

Более подробно о последствиях атаки российских террористов можете узнатьв материале РБК-Украина.

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